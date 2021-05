A vedere le previsioni per i prossimi giorni di Meteo Centro Italia si capisce che la bella stagione stenta a decollare. Perdura, infatti, una fase di incertezza climatica che annuncia pioggia, nuvole, schiarite e sereno. Un po’ come fossimo a marzo. Nel giro di due ore il cielo può scurirsi e minacciare pioggia come al contrario riaprirsi e far tornare a splendere il sole.

E’ annunciato un peggioramento a metà settimana, fra mercoledì e giovedì, poi un miglioramento per il fine settimana.

Un dato certo è il lento aumento delle temperature che si riporteranno ai livelli consoni al periodo o leggermente sotto. Minime a Terni intorno ai 12/14 gradi e massime fra i 22 e i 24 gradi.

LE PREVISIONI

Lunedì 17 maggio 2021

Cielo molto nuvoloso al mattino e nel primo pomeriggio, con possibili rovesci nelle zone interne del centro e lungo le regioni adriatiche. Nel tardo pomeriggio le condizioni meteorologiche torneranno gradualmente a migliorare.

Venti: sud ovest, moderati (forti su Marche e Abruzzo).

Temperature: Min 8/14°c – Max 17/22°c

Attendibilità previsione 95%

Martedì 18 maggio 2021

Tempo per lo più stabile per l’intera giornata, anche se non sono esclusi passaggi nuvolosi anche corposi.

Venti: sud ovest, moderati-forti.

Temperature: Min 8/14°c – Max 16/23°c

Attendibilità previsione 80%

Mercoledì 19 maggio 2021

Le condizioni atmosferiche torneranno leggermente a peggiorare, con possibili rovesci, nelle ore pomeridiane, nelle zone interne del centro a ridosso della catena appenninica.

Venti: deboli-moderati da ovest.

Temperature: Min 9/16°c – Max 18/24°c

Attendibilità previsione 65%