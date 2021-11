Il lungo autunno mite in Italia sta per avere termine. Con il 1° dicembre, inizio dell’inverno meteorologico, le cose sono destinate a cambiare.

E un primo assaggio lo avremo già dal prossimo weekend.

Come informa Meteo Centro Italia, “l’instabilità che ci accompagnerà fino alla giornata di venerdì è dovuta allo scivolamento di un minimo depressionario, attualmente situato a sud della Spagna, verso est, in prossimità della Sardegna.

Lo spostamento di questo minimo verso l’Italia è di fondamentale importanza, in quanto potrebbe rappresentare la chiave per il primo vero ingresso freddo della stagione.

Infatti, il vortice depressionario presente sul Mediterraneo, secondo le principali emissioni dei modelli previsionali, potrebbe fungere da calamità per l’ingresso sull’Italia, fra sabato e domenica, di aria più fredda connessa a un vasto sistema depressionario attualmente presente sull’Atlantico settentrionale.

Ad oggi, sapere nel dettaglio cosa accadrà risulta complicatissimo. Quel che è certo è che, se i modelli previsionali dovessero confermare questo scenario, l’Italia avrebbe a che fare con la prima ondata fredda della stagione invernale 2021-2022.

Lo scenario attuale comporterebbe un ulteriore peggioramento del tempo sull’Italia centrale, con un deciso calo della quota neve che, senza ombra di dubbio, riuscirebbe a imbiancare la catena appenninica centrale; dapprima a quote medio-alte, nella giornata di sabato, ad esempio, dovrebbe fermarsi al di sopra dei 1500 metri di quota, per poi calare ulteriormente fra domenica e lunedì, fino a toccare i 1000 metri di quota e, in alcuni casi, scendendo anche al di sotto di questi.”