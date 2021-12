DI METEO CENTRO ITALIA

L’inverno meteorologico anche quest’anno, un po’ come quello passato, è partito in quinta, con nevicate fino al piano sulle regioni settentrionali e fino a quote di bassa montagna sulle regioni centro-meridionali. Non a caso, finalmente, gli impianti sciistici stanno riaprendo un po’ ovunque e ci auguriamo che la stagione invernale possa proseguire senza intoppi.

Venendo ora ad una rapida analisi di quello che ci attende nei prossimi 4-7 giorni, dobbiamo rilevare come, dopo una prima fase del mese di dicembre decisamente perturbata, l’alta pressione azzorriana ci sta ora regalando una parentesi più stabile e dalle temperature più gradevoli, nonostante le gelate mattutine continuino e continueranno a imperversare nelle vallate del centro Italia.

Infatti, fino alla giornata di domani, venerdì 17 dicembre, non sono attesi grandi cambiamenti; le giornate proseguiranno sulla stessa falsariga, con tempo stabile e per lo più soleggiato, anche se qualche nube si farà comunque vedere lungo la dorsale appenninica e lungo i settori costieri tirrenici.

Da sabato, invece, aria più fredda inizierà ad affacciarsi sulle regioni centro meridionali della penisola, interessando, nei giorni a seguire, principalmente Puglia, Calabria e Sicilia, dove il freddo si farà pungente almeno fino a lunedì 20 dicembre.

Per quanto riguarda le regioni di nostra competenza, verrà parzialmente interessato l’Abruzzo centro meridionale, dove non sono escluse nevicate fino a quote molto basse fra sabato e domenica.

Il freddo si farà sentire anche su Umbria, Lazio e Marche, ma con i cieli che si manterranno al più moderatamente nuvolosi. Rimarrà, invece, più ai margini dell’ingresso freddo, la Toscana.

La ventilazione si presenterà di forte intensità, dai quadranti settentrionali su tutte le regioni, ma in particolar modo su quelle centro meridionali dello stivale.

Nei giorni a seguire sembra ipotizzabile una nuova stabilizzazione delle condizioni meteorologiche, accompagnata da un continuo afflusso di correnti fredde dai quadranti nord orientali che produrranno una sensazione di freddo diffuso su tutto il centro Italia.

In sintesi, l’ingresso freddo del fine settimana di cui tanto si sente dire da telegiornali e media in generale, può essere tranquillamente considerato come una normale freddata di stagione, con venti tesi da nord e temperature in sensibile calo; nulla di anomalo o eclatante.

Meteo Centro Italia – www.meteocentroitalia.it