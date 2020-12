Si svolgeranno giovedì 3 dicembre alle ore 15,30 nella chiesa di Sant’Antonio a Terni i funerali dell’avvocato Massimo Proietti deceduto questa mattina poco dopo le ore 8 nell’ospedale di Terni. Si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Vi potranno partecipare non più di 180 persone.

L’avvocato Proietti aveva 56 anni. Era nato il 25 maggio del 1964. Era stato ricoverato in ospedale per covid lo scorso 17 ottobre.

Una evoluzione della malattia repentina e inaspettata. Le condizioni dell’avvocato Proietti erano via via migliorate fino alla giornata di domenica.

A raccontarlo è la moglie dell’avvocato, Roberta: “lo abbiamo visto in video chiamata venerdì 27 novembre , ci abbiamo parlato stava bene; sabato e domenica non lo abbiamo potuto chiamare ma dall’ospedale ci hanno detto che la mattina stava vedendo un film sul Tablet, quindi stava bene; le cose sono cominciate a cambiare domenica pomeriggio quando ci hanno detto che si era stancato molto e hanno preferito sedarlo; lunedì 30 novembre una telefonata dall’ospedale che ci dice che Massimo è stato attaccato da una infezione, una infezione che non ci voleva – ci dicono dall’ospedale. La situazione è precipitata tra lunedì e martedì 1 dicembre perché questa mattina abbiamo ricevuto una telefonata alle 7,10 che Massimo era in arresto cardiaco e lo stavano massaggiando. Da questa crisi – ci hanno detto – si era ripreso. Poi alle 8,08 mi hanno richiamato dicendomi che Massimo era morto. Una cosa fulminea, del tutto inaspettata, stavamo già concordando il trasferimento di Massimo al policlinico Gemelli di Roma per il recupero polmonare, le aspettative, dunque, erano per la riabilitazione non certo per l’esito di questa mattina. Io e mio figlio Leonardo siamo sotto shock”.

Allo studio dell’avvocato Proietti e alla sua famiglia stanno arrivando messaggi di cordoglio da tutta Italia. Le sue arringhe, infatti, l’avvocato le ha tenute nei Tribunali di tante città italiane, del Nord, del Cento e del Sud del Paese. Aveva infatti assunto una notevole popolarità grazie alle sue partecipazioni a programmi televisivi, da “Quinta Colonna” ai “Fatti vostri”.

La segretaria di Massimo, Catia, ci ricorda la telefonata a sorpresa della segreteria della presidenza del consiglio dei ministri: “volevano fissare un appuntamento con l’avvocato. Massimo aveva conosciuto il Presidente del consiglio Giuseppe Conte nella circostanza dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova, questa estate. Sono stata costretta a rispondere che non era possibile fissare un appuntamento perché l’avvocato era in ospedale per il covid. La mattina successiva da Palazzo Chigi è arrivato un messaggio di auguri e che ci saremmo risentiti più avanti”.

Si è battuto come un leone affinché ai famigliari delle vittime di reati violenti fosse riconosciuto un equo indennizzo. Ricorderete tutti la battaglia in favore dei famigliari di David Raggi, barbaramente ucciso a Terni.

Fra i messaggi di cordoglio quello dell’UNAVI, l’associazione nazionale vittime reati violenti della quale l’avv. Proietti era referente per l’Umbria e il Lazio.

“Questo maledetto, bastardo, vigliacco virus porta via un Amico, un valorosissimo Avvocato, una grandissima Persona perbene.

Massimo Proietti era la Dignità della toga, era il Coraggio di ricercare Giustizia, era la Serietà di chi è Avvocato, non fa l’avvocato.

Con Massimo condividevamo l’avventura di Unione Nazionale Vittime. Massimo ci ha insegnato, con il Suo esempio, ad ascoltare queste vittime, come faceva Lui, con il cuore, in modo gentile, facendosi accogliente, mite, umile.

Alla famiglia va il nostro pensiero di cordoglio più sincero, più profondo, più sentito e l’abbraccio più grande e forte che noi sappiamo fare.

Ciao grande Massimo, che la terra Ti sia lieve, Ti vogliamo bene”.

L’ordine degli avvocati di Terni:“con profondo dolore e infinita tristezza comunichiamo la scomparsa dell’Avv. Massimo Proietti. Conserveremo sempre il Suo prezioso ricordo di uomo gentile, professionista eccellente e di una competenza indiscussa riconosciuta anche a livello nazionale. Alla moglie Roberta e al figlio Leonardo giunga il più sentito cordoglio di tutti i Colleghi e gli amici del foro di Terni”.

Il questore di Terni, Roberto Massucci: “avendo appreso questa mattina della morte dell’avvocato Massimo Proietti , il questore di Terni, a nome della Polizia di Stato, partecipa le condoglianze alla famiglia, agli amici e all’Ordine degli avvocati ternano per la grave perdita. Tra la questura di Terni e l’avv. Proietti si era instaurato nel corso degli anni, non solo un solido rapporto professionale, sempre nel rispetto dei propri ruoli, ma anche umano, basato sulla lealtà e la correttezza. La sua prematura scomparsa lascerà un grande vuoto nella comunità ternana, in quanto persona conosciuta, oltre che stimato professionista.

Ci stringiamo attorno ai suoi famigliari e alla grande famiglia dell’Ordine degli avvocati che oggi piange un suo caro e valido rappresentante”.

Il sindaco di Terni, l’avvocato Leonardo Latini: “A nome mio e dell’Amministrazione comunale, esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia dell’avvocato Massimo Proietti. Un uomo e un professionista che molto ha fatto alla città di Terni, ma per me era un amico e un collega. Lo ricorderemo sempre con grande stima e affetto”. Il Presidente della Ternana, Stefano Bandecchi: “…voglio comunque ricordarti com’eri ….dice una nota canzone d’altri tempi. Sembra sempre troppo presto, in questo caso lo è sicuramente, questo ultimo viaggio. Un uomo di valore, un professionista, uno di noi”.

