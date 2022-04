C’è una sola scena, più che sufficiente, in Italia, a consegnare alla memoria collettiva l’attore e regista francese Jaques Perrin morto oggi a Parigi all’età di 80 anni.

La scena è quella famosissima dei baci di “Nuovo Cinema Paradiso”, commentata dalla musica straordinaria di Ennio Morricone.

Jaques Perrin interpreta Salvatore da adulto. Ritorna a Giancaldo, in Sicilia, per partecipare al funerale di Alfredo (Philippe Noiret) colui che gli ha trasmesso la passione per il cinema, il proiezionista del Cinema Paradiso. La vedova gli consegna una bobina che Alfredo ha lasciato per lui. A Roma, Salvatore-Perrin, vede la bobina. E’ un montaggio straordinario dei baci cinematografici censurati.

E’ una scena iconica, emozionante del film, tanto basta per far passare alla storia del cinema Jaques Perrin.

“Nuovo Cinema Paradiso” , di Giuseppe Tornatore, vinse l’Oscar quale miglior film straniero nel 1990.

E vinse anche tanti altri premi, dai “Bafta” al “Golden Globe” al Gran Premio Speciale della Giuria a Cannes.