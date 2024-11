Più complesse del previsto le operazioni per la rimozione della cisterna che aveva subito un incidente in un tratto della viabilità secondaria di Nera Montoro. Da questa mattina sono in corso le operazioni di svuotamento della cisterna, con un macchinario specifico arrivato nella notte dal Lazio. Difatti a causa del danneggiamento della cisterna non è stato possibile riposizionare il mezzo pesante per la relativa rimozione. Pertanto, una volta concluse le operazioni di svuotamento arriveranno le gru per riposizionare e rimuovere il mezzo pesante ripristinando la viabilità ordinaria.