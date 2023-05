Sta per entrare in funzione. Qualche settimana ancora e poi ecco che a Nera Montoro, in quello che era lo stabilimento della Terni Chimica, entrerà in funzione il grande complesso di batterie elettrochimiche, destinate a dare un aiuto nei momenti di grande richiesta di energia della rete. Ovviamente le batterie saranno ricaricate quando c’è meno richiesta per farsi “vedere” quando la situazione si inverte. A fare l’importante investimento è stata Engie la società francese che aveva all’interno del sito un generatore a gas da 50 megawatt, ora dismesso. E proprio in quell’area, opportunamente riqualificata che saranno installate le grandi batterie. E’ accaduto che Terna, la società nazionale di distribuzione dell’energia, ha indetto una gara e Engie si è aggiudicata tre postazioni, una al sud, in Sicilia, l’altra in Piemonte e, quella più grande ed importante, a Nera Montoro. L’impianto ha una “capienza” di 25 Mw, che lo pongono quale baluardo per la distribuzione di energia elettrica nei momenti di criticità.