Inizia oggi al Penzo l’era Andreazzoli dopo l’esonero di Lucarelli avvenuto, come ormai noto, subito dopo la sconfitta di Pisa, e, come Lucarelli, anche l’ex tecnico dell’Empoli non è molto fortunato viso che deve rinunciare ad altri due elementi, oltre a Capuano, Donnarumma, Defendi, anche a Favilli e Spalluto infortunatisi nella seduta di giovedì pomeriggio. Può contare, però, sulla disponibilità di Di Tacchio, rientrato in gruppo dopo l’infortunio riportato contro il Brescia, e sull’apporto di Coulibaly che con una settimana in più di lavoro avrà di certo migliorato la propria condizione. Difficile intuire le intenzioni del nuovo tecnico sul piano tattico anche se il suo modulo di base, il 4-3-1-2, ha molte possibilità di essere attuato al Penzo di Venezia.

Certo che nel momento in cui c’è la disponibilità a schierarsi con due punte la Ternana non ne ha a disposizione due ovvero Donnarumma e Spalluto.

Sul piano della formazione, ammesso che Andreazzoli opti per il 4-3-1-2, dovrebbero scendere in campo i seguenti giocatori: Iannarilli; Diakitè, Sorensen, Mantovani, Corrado; Coulibaly od Agazzi, Di Tacchio ( Proietti ) Cassata; Falletti; Partipilo e Pettinari che questa volta scenderà in campo dall’inizio.

Sull’altra sponda, quella del Venezia, non inganni la sua posizione in classifica vista la qualità della rosa a disposizione di Paolo Vanoli, sarà assente l’attaccante russo Cherishev, infortunatosi nel turno precedente nella vittoriosa trasferta di Palermo, e si va verso la conferma di quella squadra schierata in terra siciliana. Assente anche Joronen che ha riportato un problema muscolare in allenamento e non figura tra i convocati. 3-5-2 il modulo di Vanoli con Maeempa; Wisnienskj, Ceccaroni, Ceppitelli; Zampano, Andersen, Tessmann, Crnigoj, Haps; Johnsen, Pohjanpalo.

Da segnalare che le partite in terra veneziana non hanno regalato grandi soddisfazioni ai rossoverdi ad eccezione di una vittoria per 1-0 con gol di Mario Frick ( 2003/04) e due pareggi su 9 partite disputate dalla stagione 40/41.

Ad arbitrare il match che inizierà alle ore 14 e al quale presenzieranno 284 tifosi delle Fere, numero importante e per le condizioni meteo e per le difficoltà che presenta la trasferta in laguna, Giacomo Camplone di Pescara che sarà assistito da Damiano Marzani di Latina e Gaetano Massara di Reggio Calabria, quarto uomo Gianluca Aureliano di Bologna. Al Var ci sarà Antonio Giua di Olbia e all’Avar Giacomo Paganessi di Bergamo.