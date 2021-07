Noemi Bevilacqua e Federica Del Gaiso sono campionesse Italiane FITPRA (sistema globale del Tennis amatoriale) di Padel.

Un grande successo per le due atlete del Circolo Lavoratori Terni che rappresenta un’ulteriore conferma della crescita del movimento e dell’impegno che il CLT ha dedicato a uno sport che è di gran moda e che sta riscuotendo un gran seguito.

In quella che può essere definita una fase eccezionale del Padel umbro (quasi 100 campi, tesserati quadruplicati e giunti a quota 1650 e una grandissima attività agonistica in tutta la regione), il CLT assume un ruolo di primo piano: si è dotato di una struttura moderna ed efficiente con tre campi coperti nella Padel Arena, inaugurata qualche settimana fa, un grande numero di soci ed appassionati che ogni giorno praticano i campi e soprattutto, vanto della sezione Padel-CLT, la scuola addestramento per i ragazzi.

Fortemente voluta dal maestro Fabio Moscatelli direttore tecnico del Tennis e Padel CLT, annovera un centinaio di ragazzi che si stanno appassionando a questo sport.

Federica Del Gaiso e Noemi Bevilacqua provengono dalla scuola agonistica. Una stagione esaltante la loro. Dapprima la vittoria in cinque su sei dei tornei di qualificazione per i Campionati Italiani , svolti tra febbraio ed aprile in Umbria, poi l’esaltante avventura alla fase finale nazionale disputata a Paderno Dugnano (MI). Le due atlete del CLT non erano partite coi favori del pronostico ma, partita dopo partita, sono diventate la squadra da battere e dopo le tre vittorie nelle qualificazioni si sono imposte in semifinale sulle Marche per poi trionfare in finale con un secco 6/3 6/2 sulla favorita Lazio. Una vittoria bellissima con grande soddisfazione per coach Carlo Coluccini che formandola aveva intuito le potenzialità della coppia pur composta da due giocatrici con caratteristiche completamente diverse l’una dall’altra.

Un successo che non è isolato perché durante l’attesa di Milano, Federica e Noemi hanno trovato il tempo di vincere, con l’aggiunta di Pamela Petagna, la Coppa Italia FITPRA fase regionale qualificandosi anche qui per la finale nazionale.