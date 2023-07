Si è chiusa con grande successo in termini di partecipazione la terza edizione del Torneo Nazionale di Padel MIXTO, in cui si sono sfidate quest’anno dieci squadre di coppie miste di atleti con e senza disabilità che hanno dato vita a una competizione appassionante e coinvolgente per il numeroso pubblico presente.

L’evento, che si è tenuto al circolo “Ternana Padel” di Terni, di via del Centenario, è promosso da ASD Sportinsieme Roma con il sostegno della Fondazione Entain, ed è inserito all’interno del programma della fase finale della Coppa dei Club Msp (Movimento Sportivo Popolare).

Nella finale del torneo si sono sfidate due squadre del Lazio: a trionfare la coppia del Team Eco Padel di Roma, formata da Massimo Malizia e dall’atleta paralimpico Roberto Punzo. Medaglia di argento per il duo di Frascati composto da Andrea d’Agostini e Fabio Massimo Molinari. Il terzo posto, invece, è stato conquistato dai siciliani Salvatore Vasta e Giampiero Monti.

Il Padel MIXTO nasce dall’idea di ASD Sportinsieme Roma di favorire l’integrazione delle persone con e senza disabilità nella pratica sportiva del Padel, adattando le regole del gioco e consentendo una competizione all’insegna dell’inclusione e dell’abbattimento delle barriere, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di circoli sportivi.

Roberto Punzo dell’EcoPadel ha evidenziato: “La proposta del Padel MIXTO alle finali nazionali della Coppa dei Club MSP, a Terni dopo Pescara lo scorso anno, attesta la crescita del movimento sportivo e testimonia l’impegno di circoli e di atleti ad alimentarlo. Rendere disponibili le sedie da gioco presso i circoli, favorendo così l’accoglienza dei praticanti con disabilità motoria, da parte di tecnici orientati alla condivisione di strutture e competizioni, costituisce il prossimo obiettivo concreto.”

Complessivamente sono stati circa 400 gli atleti arrivati a Terni.

Nella finale della Coppa dei Club amatoriale MSP dopo 5 ore di battaglia, a trionfare è stato il Pelota Padel di Latina che ha avuto la meglio sul Padel Club Colli Portuensi. Il titolo, dunque, resta nel Lazio. Il percorso del Ternana Padel (con Paolo Di Canio) si è fermato al 7° posto, comunque un buon risultato.

“Con il weekend di Terni si è chiusa un’altra avventura esaltante per la Coppa dei Club – ha commentato Claudio Briganti, responsabile del settore padel di MSP Italia -. Abbiamo avuto numeri da record. Numeri che però puntiamo a far crescere ancora con il lavoro. Grazie ai giocatori, alle giocatrici e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento”.