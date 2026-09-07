Giovedì 10 settembre 2026, alle ore 17.30, Palazzo Sorbello, sede della Fondazione Ranieri di Sorbello ETS, ospiterà la presentazione del nuovo libro di Maurizio Viroli, “Machiavelli repubblicano”, pubblicato da Editori Laterza. L’iniziativa è promossa da PalaSì! Culture & Eventi, in collaborazione con la Fondazione Ranieri di Sorbello ETS, e si svolgerà nella sede di Piazza Piccinino 9, a Perugia. Tra i maggiori studiosi internazionali del pensiero politico di Niccolò Machiavelli, Maurizio Viroli è professore all’Università del Texas ad Austin e professore emerito dell’Università di Princeton. Nel nuovo volume propone una lettura destinata a mettere in discussione uno dei più tenaci luoghi comuni della cultura politica occidentale: l’immagine di Machiavelli come teorico del cinismo, dell’inganno e della conquista del potere a ogni costo.

Il Machiavelli che emerge dalle pagine di Viroli è, al contrario, un pensatore profondamente legato all’ideale della libertà civile e alla tradizione repubblicana. La politica non è ridotta all’arte dell’astuzia o della sopraffazione, ma viene ricondotta alla ricerca delle condizioni che consentono a una comunità di vivere libera, di difendere il bene comune e di contrastare la corruzione. Anche il conflitto sociale, lungi dall’essere considerato soltanto una minaccia all’ordine dello Stato, può diventare una forza vitale della repubblica quando trova espressione nelle istituzioni e nelle leggi. La presentazione offrirà dunque l’occasione per tornare a riflettere sull’autentico significato dell’opera machiavelliana e sulla sua perdurante attualità: dalla difesa della libertà politica al rapporto tra istituzioni e cittadini, dalla funzione civile delle leggi alla responsabilità di chi governa.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Ruggero Ranieri, presidente della Fondazione Ranieri di Sorbello ETS; Sauro Pellerucci, presidente dell’Associazione PalaSì Culture & Eventi promotrice dell’evento; Mario Tosti, presidente della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria; e Michele Capoccia, assessore alla Cultura del Comune di Marsciano, in rappresentanza della Fondazione Salvatorelli. A introdurre e coordinare il dialogo con l’autore sarà Marco Sciarrini, dottore di ricerca in Storia d’Europa presso La Sapienza Università di Roma.

La presenza di Maurizio Viroli a Perugia costituisce un’occasione di particolare rilievo non soltanto per gli studiosi e gli appassionati di storia e filosofia politica, ma anche per quanti intendono interrogarsi sulle condizioni della libertà, sul valore delle istituzioni repubblicane e sulla qualità della vita civile contemporanea. A quasi cinque secoli dalla morte di Machiavelli, la sua riflessione continua, infatti, a parlare al nostro tempo, offrendo strumenti preziosi per comprendere le tensioni e le fragilità delle democrazie contemporanee.