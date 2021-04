Impegno esterno per la Ternana che a Monopoli cercherà di battere il record dei punti in trasferta, ha già uguagliato i 42 punti conseguiti dal Venezia ( 2016-2017 ) e di uguagliare il record delle vittorie complessive in campionato che attualmente appartiene all’Avellino con 28 mentre le fere ne hanno conquistate 27.

Partita importante, poi, come ha affermato Lucarelli in conferenza stampa per constatare se la mentalità, nonostante la vittoria del campionato, sia rimasta la stessa e per ulteriori valutazioni sui giocatori in rosa in vista del prossimo campionato di B.

Per la partita del pomeriggio al Veneziani, inizio per le 17,30, Lucarelli non potrà disporre di Palumbo, Frascatore, e Damian, infortunati, e dello squalificato Boben che potrebbe essere sostituito da Suagher.

Modulo identico, 4-2-3-1 con Iannarilli che torna in porta con Defendi, Suagher, Kontek, Celli o Mammarella in difesa e con Paghera e P

roietti davanti ai compagni del reparto difensivo, mentre in avanti Partipilo, Falletti, Furlan giostreranno dietro alla punta che dovrebbe essere Ferrante.

Organico al completo, invece, nel Monopoli con Scienza che potrebbe mandare in campo con il 3-5-2 Taliento; Arena, Bizzotto, Nicoletti; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Paolucci, Guiebre; Soleri, Bunino.

Arbitro dell’incontro Federico Fontani, un quarto anno, che ha diretto 52 partite, 22 vittorie delle squadre di casa, 14 per quelle in trasferta e 16 pareggi, 12 rigori concessi e 12 espulsioni comminate. Nessun precedente con i rossoverdi. Ad assisterlo ci saranno Pietro Lattanzi di Milano e Luca Valletta di Napoli, quarto ufficiale Andrea Ancora di Roma1.

Telecronaca diretta su Unicusano Tv, canale 264 del digitale terrestre.