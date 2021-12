Perugia e Ternana si presentano al derby con qualche defezione tanto che alla vigilia, anche se mancano solo poche ore all’inizio, è difficile ipotizzare le due formazioni iniziali.

Nel Perugia assenti Ghion, l’ex Carretta mentre Angella sembra abile solo per la panchina. Sempre se Alvini non vorrà rischiare una ricaduta del difensore dei grifoni. Nella Ternana Celli, Furlan, Paghera mentre, sorpresa delle sorprese, tra i convocati appare anche il nome di Partipilo. Ma sul numero 21 c’è un fitto mistero o meglio il suo impiego è un autentico rebus che Lucarelli, ma è comprensibile, non ha potuto risolvere e, quindi, resta il dubbio se potrà giocare dall’inizio oppure se verrà impiegato solo per una parte del match nel caso in cui si rendesse necessario un suo ingresso sul terreno di gioco.

E allora, quale potrebbe essere la probabile formazione rossoverde? Proviamo ad azzardare la sua composizione con: Iannarilli; Diakitè S., Sorensen, Capuano, Martella; Proietti, Palumbo; Defendi, Falletti, Pettinari; Donnarumma. A disp: Krapikas, Diakité S., Ghiringhelli, Boben, Kontek, Agazzi, Koutsoupias, Salzano, Nesta, Partipilo, Mazzocchi, Peralta. All: Cristiano Lucarelli

Insomma, solito modulo anche se la buona prova di Venezia potrebbe aver convinto Lucarelli a cambiarlo, e alcune piacevoli novità come il ritorno in squadra di Palumbo, elemento troppo importante per l’economia del gioco rossoverde, la migliorata condizione fisica di Falletti, e la possibilità di avere a disposizione, anche se in panchina, un elemento prezioso come Partipilo che potrebbe essere sostituito da Defendi per avere più equilibrio in campo oppure da Peralta con l’ex Atalanta che, però, potrebbe giocare sulla linea difensiva.

3-5-2 per il Perugia, il modulo caro ad Alvini che ha messo su un complesso equilibrato, compatto e che concede poco allo spettacolo. Questo il probabile 11: Chichizola, Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Falzerano, Kouan, Burrai, Segre, Lisi; Matos, De Luca.

Quelle sopra sono le probabili formazioni che si fronteggeranno al Renato Curi davanti a poco più di 7.500 tifosi, di cui 847 di fede rossoverde che non faranno mancare, come sempre fatto, il loro entusiasmo e il loro calore alla squadra di Cristiano Lucarelli che torna a Perugia in veste di ex giocatore ed ex allenatore.

Intanto, c’è da ricordare che la squadra ieri pomeriggio è stata salutata, prima della partenza per Perugia, da molti tifosi che si sono uniti ai ragazzi della Curva Nord ritrovandosi al Garden con cori, bandiere, sciarpe rossoverdi oltre all’intonazione di qualche sfottò goliardico.