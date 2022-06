Il Comune di Parrano si è aggiudicato il bando 2021 del Servizio Civile Universale, supportato da Anci Umbria e Anci Lombardia dal titolo “Alla scoperta del paesaggio e dei borghi: lo sviluppo del turismo sostenibile nei comuni umbri”.

La proposta, che si riferisce ad attività relative a educazione e promozione ambientale e paesaggistica, impegnerà per un anno per 25 ore a settimana due giovani che garantiranno l’apertura del Museo del Territorio tutti i sabato su appuntamento durante la settimana ed attiveranno la carta unica del Progetto Musei in Rete e della Web App Vivi orvietano.

Il progetto prevede anche tutta una serie di altre attività come l’accoglienza dei visitatori il sabato o la domenica dalle ore 10 alle 13 con tour nel centro storico, l’organizzazione e il supporto al programma delle iniziative del Comune 2022-2023 e il supporto alle attività internet e social del Comune di Parrano.



Altre attività riguarderanno la comunicazione del Comune, la gestione mailing list finalizzate agli eventi, il supporto alla Green Community e all’Ecomuseo del Paesaggio e alle associazioni locali.

Le prime attività concrete saranno la preparazione della Festa dell’Acqua in programma dal 24 al 26 giugno, la definizione del funzionamento del Museo del Territorio, l’attivazione della carta unica di Musei in rete denominata “Territorio orvietano card” gestita dall’Ecomuseo del Paesaggio, l’implementazione del sito www.parranobiodiversa.it e delle pagine social del Comune.