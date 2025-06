Parte da Attigliano la prima edizione della “Umbra walking ultramarathon” evento ludico motorio a passo libero e non agonistico su strade bianche che unisce 14 borghi del territorio compreso tra la bassa valle del Tevere al confine con il Lazio e la pianura che si sviluppa alle pendici dei monti Martani attraversata dall’Antica via Amerina, strada consolare che univa Roma a Ravenna.

Un percorso di 126 km che il 13 e 14 settembre passerà per Giove, Penna in Teverina, Amelia, Sambucetole, Montecastrilli, Dunarobba, Avigliano Umbro, Castel dell’Aquila, Collicello, Macchie, Porchiano del Monte, Lugnano in Teverina e Alviano. La manifestazione coinvolgerà però con arrivi e partenze non solo il comune di Attigliano, con la partenza e l’arrivo dell’evento, ma anche altri comuni con una Marathon di 45 km che vedrà coinvolti Avigliano Umbro, con partenza e arrivo di una 30 km e Alviano con partenza e arrivo di una 15 km.

Il Comune di Avigliano Umbro sarà inoltre coinvolto dal pernottamento di sabato 13 settembre dei partecipanti alla massima distanza e alla loro ripartenza la domenica 14 settembre.

“Storia, arte, paesaggi, prodotti tipici, accoglienza e una normale tendenza ad una vita che si svolge con ritmi legati a tradizioni antiche, dice il sindaco Leonardo Fazio, saranno oggetto di riflessione e ricordo che i partecipanti conserveranno al termine di questa esperienza”.