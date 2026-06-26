Un’altra fatica di Vincenzo Policreti, scrittore poliedrico che mette le mani nei ricordi, nei suoi ricordi per tirare fuori una storia della sua famiglia applicabile un pò a tutte le famiglie del Novecento. E come tutte le famiglie anche Vincenzo Policreti è stato testimone in prima persona dei summovimenti che ci sono stati, almeno una parte, nel “secolo breve”. I ricordi della Prima Guerra Mondiale si stanno stemperando ma la Seconda, e prima il Fascismo, poi la libertà e la incredibile ricostruzione sono satmpate in gran parte nella pelle degli italiani. Ricordi, allora. Vincenzo Policreti è davvero maestro per ricordarli.

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Ed il libro viene presentato stasera nella libreria Abik Alterocca con la moderazione di Noemy Papa ed anche con la presenza dell’autore Vincenzo Policreti