Fa tappa ad Orvieto E-3TH- evoluzione digitale per il terzo settore, un progetto che punta a colmare il divario digitale nel mondo del non profit attraverso la formazione gratuita di volontari, dipendenti e dirigenti che lavorano negli enti del terzo settore.
Venerdì 12 settembre, dalle ore 16 alle 18, a palazzo Bisenzi di Orvieto in corso Cavour 36, appuntamento con il Work Cafè per scoprire tutte le opportunità offerte dal progetto E-3TH e conoscere i corsi di formazione gratuiti, già avviati nei territori coinvolti, per lo sviluppo delle competenze digitali negli enti del terzo settore.
L’iniziativa vede la collaborazione di Anteas odv e associazione palazzo Bisenzi.
E3-TH è un progetto promosso da Enfap Marche in partnership con Ancescao Aps, Cesvol Umbria, Csv Marche Ets, Terni Digital Aps, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale.