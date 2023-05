Sarà aperta fino a venerdì 2 giugno la mostra “Giuseppina Anselmi Faina. Una pittrice dell’Ottocento tra Piemonte e Umbria”. La proroga è annunciata dal sindaco Marsilio Marinelli che l’aveva anticipata durante l’iniziativa al centro congressi “La Serra” per la presentazione del libro “Zeffirino Faina. L’uomo, l’imprenditore, il politico” di Rita Rossetti, pubblicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Il libro trae origine da una tesi di laurea e traccia la biografia di un uomo dell’Ottocento illuminato da idee liberali e patriottiche contro l’impero austriaco. Faina, con la caduta dello Stato Pontificio, riuscì ad acquisire molti terreni nella zona di Collelungo portando avanti una politica imprenditoriale. La presentazione del libro si fonde con la mostra sulla pittrice allestita al secondo piano di Villa Faina e organizzata dal Comune di San Venanzo in collaborazione con la Fondazione per il Museo “Claudio Faina” di Orvieto. Ha ricevuto nei giorni scorsi anche la visita del presidente del Fai Umbria, Raffaele de Lutio, che ha espresso apprezzamento per la qualità dell’esposizione e per l’allestimento. Il sindaco riferisce che con De Lutio si è parlato anche di occasioni di collaborazione tra Comune e Fai. La mostra è visitabile dalle ore 9 alle 12 dei giorni feriali, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 nei festivi.