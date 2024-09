“In cammino” è lo slogan scelto dalla candidata del centrosinistra alla presidenza della regione Umbria, Stefania Proietti, perché “vogliamo raggiungere una per una tutte le comunità umbre, tutti i comuni dell’Umbria e portarci là dove si deve ascoltare la gente con i propri problemi. Una sfida da far tremare le vene ai polsi”.

Dalla Proietti un appello ai giovani “che devono sentirsi in un cantiere dove, passo dopo passo, possono costruire il loro e il nostro futuro e una regione diversa rispetto a tutto il passato”.

“La politica – ha aggiunto – può cambiare le nostre vite, può cambiare le cose. Vogliamo proporre una bella politica , no ai contrasti, no alle guerre, bene la dialettica ma con il sorriso, lavorando per e mai contro”.

Dopo la conferenza stampa di Terni con la sala dell’orologio del Caos piena, un altro bagno di folla per Stefania Proietti in un Teatro Lirik gremitissimo.