Sulla crisi di governo aperta da Matteo Renzi interviene con un post su Facebook il commissario del Partito Democratico dell’Umbria, l’ex presidente della regione Toscana, Enrico Rossi.

“Renzi ha deciso di fare la crisi – scrive Rossi -dopo che lui stesso aveva riconosciuto i passi avanti compiuti con il piano di rilancio.

Ora si sarebbe dovuto discutere come gestire questa massa enorme di risorse per raggiungere presto e bene gli obiettivi fissati nel piano.

Si sarebbero dovute definire le riforme per rendere più snella la pubblica amministrazione, più rapida la giustizia, e per costruire un fisco più equo.

Invece perderemo chissà quanto altro tempo in altri politicismi, chiacchiere insulse e diatribe personaliste.

Il 15 febbraio dobbiamo consegnare il piano alla Commissione europea per iniziare le trattative . Forse riusciremo nel capolavoro di non avere ancora un governo per quella data.