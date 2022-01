Il Narnia Festival ospiterà in esclusiva per l’Umbria, la Toscana, il Lazio e le Marche le selezioni per il concorso internazionale di canto SanremoJunior, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni.

Le iscrizioni per le selezioni dovranno pervenire entro martedì 15 febbraio: possono partecipare giovani cantanti italiani e stranieri residenti in Italia, presentando una canzone di genere pop, rock, jazz, folk e rap in lingua italiana, straniera o dialettale. Le audizioni si terranno in un’unica sessione per tutte e quattro le regioni, sabato 19 febbraio, a Narni, nel complesso monumentale di San Domenico – Auditorium Bortolotti: dalle 12 ci saranno le prove tecniche per tutti i concorrenti, mentre dalle 18 le selezioni aperte al pubblico.

Per iscriversi: selezionisanremojunior@gmail.com, 366.7228822. Informazioni su www.narniafestival.com/selezioni-sanremo-junior.

A scegliere i giovani talenti che passeranno alla fase successiva della competizione, una giuria presieduta da Enrico Vanzina e di cui faranno parte nomi di alto livello artistico, istituzionale e del management internazionale: Cristiana Pegoraro, pianista, compositrice, didatta, direttore artistico Narnia Festival, presidente Narnia Arts Academy; Lorenzo Porzio, direttore d’orchestra, compositore, direttore musicale Narnia Festival e Musica su Roma; Carlo Ritirossi, manager, Galileo Galilei Production TV; Delio Caporale, cantante, didatta, membro del gruppo Baraonna, vincitore del premio della critica e del premio Fonopoli al Festival di Sanremo 1994; Silvia Scicolone, cantante lirica, didatta, direttore artistico Associazione, Scuola e Coro Le mille e una nota; Lorenzo Lucarelli, assessore alla cultura, sport e turismo del Comune di Narni.

I giovani cantanti selezionati accederanno alla fase finale nazionale del concorso nella città di Sanremo, dove si confronteranno con i concorrenti provenienti dalle altre regioni italiane.

SanremoJunior si svolge anche in altri Paesi e il 4 maggio il teatro Ariston di Sanremo ospiterà la finale mondiale della competizione.