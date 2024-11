Nella splendida cornice del Complesso Beata Lucia di Narni la Scherma, si è svolto il Terzo Trofeo Vero Moricotti, che è una sorta di campionato interno del Circolo tra i più vivaci della provincia. Il Beata Lucia ha grandi spazi che ben si adattano alla scherma e per anni è stata proprio la palestra del Circolo. Tutti i ragazzi e le ragazze aderenti al Circolo diretto da Carlo Papi, sono scese in pedana in un pomeriggio di sport e di agonismo.

Va sottolineato che la gara che assegna il trofeo è nazionale e che ha visto l’arrivo di venti coppie da tutt’Italia ed infatti la prima posizione se la sono aggiudicata la coppia Sena – De Paolis delle Fiamme Oro di Roma.

Ecco la classifica finale: