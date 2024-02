Ancora un successo per l’Italia nella tappa di coppa del mondo de Il Cairo, nel fioretto maschile.

Negli ottavi di finale la squadra azzurra ha avuto ragione dell’Austria per 45-22.

Nei quarti di finale Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Alessio Foconi hanno avuto la meglio sulla Polonia 45-32.

In semifinale il quartetto d’oro ha largamente battuto gli Stati Uniti con il punteggio di 45-31.

E anche contro il Giappone, nella finalissima i fiorettisti azzurri si sono imposti nettamente 45-30.

“Un ruolo fondamentale in questa impresa va attribuito al ternano Alessio Foconi – si legge in una nota del Circolo Scherma Terni – il cui contributo è stato determinante lungo tutto il percorso della competizione. Foconi, già protagonista nella giornata precedente con un quinto posto nelle prove individuali, ha confermato la propria forma strepitosa, contribuendo in modo significativo alla vittoria della squadra.

Questo successo conferma ulteriormente il ruolo di vertice della squadra italiana nel panorama schermistico internazionale. Dalle prestazioni di spessore ottenute in tappe precedenti, come il quarto posto a Parigi e la medaglia d’oro a Istanbul, fino alla conquista del pass per le Olimpiadi di Parigi2024, gli azzurri hanno dimostrato una costanza di risultati che li conferma come autentici protagonisti della disciplina”.

Il Circolo Scherma Terni ha voluto anche ricordare il supporto reso dal maestro ternano Filippo Romagnoli sia al CT Stefano Cerioni che agli atleti Marini, Garozzo, Macchi e Foconi.