La Bei (Banca Europea per gli investimenti) ha concesso un finanziamento di 18 milioni di euro all” azienda finlandese Tapojarvi, specializzata nei servizi di movimentazione, lavorazione e riciclaggio per l” industria estrattiva e quella siderurgica. Topojarvi è impegnata nel recupero delle scorie all’AST.

Lo si legge in una nota in cui viene spiegato che i fondi ottenuti serviranno a finanziare l’investimento di Tapojarvi in un impianto di “lavorazione e valorizzazione delle scorie” in Umbria (a Terni).

Saranno incluse nel progetto anche le fasi preliminari necessarie per testare ed espandere la trasformazione delle scorie in sottoprodotti utilizzabili nelledilizia, riducendo così il loro smaltimento nelle discariche.

Un progetto che contribuirà a creare 500 posti di lavoro – viene spiegato – e che “sarà funzionale al passaggio ad un” economia circolare e contribuirà a ridurre l’impronta ambientale di un’industria (l’AST) altamente inquinante”.