Un’altra scossa di terremoto in provincia di Firenze.

Si è veri9ficata alle ore 23,12 ad una profondità di 8 Km. , con epicentro Impruneta.

La scossa è stata di 3,7 gradi Richter. Lo rende l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che l’ha registrata.

Al momento non vengono segnalati danni alle persone o alle cose.

Nella stessa zona si era verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3,7 cui era seguito uno sciame sismico molto intenso.

“Tanta paura, la gente è scesa in strada, ma al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o a cose. So che c’ è una richiesta di intervento ai vigili del fuoco ma non so al momento per cosa. Ci sono due pattuglie della Protezione civile in giro per svolgere accertamenti e controlli”.

E’ quanto affermato dal sindaco di Impruneta, Alessio Calamandrei.

Dalle prime verifiche nessun danno anche secondo il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.

“Al momento non si registrano danni ma continuiamo con le verifiche”, ha detto Giani.