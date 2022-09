Iniziano le fatiche in campionato anche per la Ternana Femminile. Domani pomeriggio, sabato, infatti, le ragazze allenate da Fabio Melillo che sette giorni orsono hanno disputato un buon match in Coppa contro la Lazio, affronteranno al Moreno Gubbiotti di Narni il Ravenna, società che fino a qualche anno fa, precisamente era la stagione 2017/18 militava in serie A.

Come noto la società rossoverde dopo aver rilevato il titolo sportivo della Pink Bari ha messo in atto una profonda rivoluzione e soltanto tre, Sacco, Quironi e Timo, sono le ragazze rimaste della scorsa stagione. E’ una squadra con il giusto mic di ragazze giovani, provenienti da settori giovanili importanti, e di ragazze con una buona esperienza alle spalle. Eccellente addirittura quella della Di Criscio che ha indossato per 25 volte la maglia azzurra ed ha anche vinto uno scudetto.

Per la partita di domani pomeriggio, inizio previsto per le ore 17, l’ingresso al Gubbiotti sarà gratuito. Un modo per ingannare nel migliore dei modi l’attesa per il derby del giorno dopo!