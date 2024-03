Con le reti di Pirone, Vigliucci e Porcarelli la Ternana femminile ha nettamente battuto l’Arezzo per 3-0 in una gara che non è mai stata in discussione.

Le rossoverdi continuano così l’appassionante testa a testa con le ragazze della Lazio, anche loro protagoniste di una bella vittoria, 3-1, nel derby con la Res Roma.

Le due squadre sono sempre in testa alla classifica.

RISULTATI

FREEDOM-PAVIA 2-0

CESENA-TAVAGNACCO 6-0

GENOA-BOLOGNA 1-2

CHIEVO-BRESCIA 1-0

LAZIO-RES ROMA 3-1

PARMA-SAN MARINO 2-0

RAVENNA-VERONA 0-3

TERNANA-AREZZO 3-0

CLASSIFICA

TERNANA E LAZIO AL COMANDO CON 53 PUNTI

CESENA 49

PARMA 46

VERONA 35

CHIEVO 33

GENOA 31

BRESCIA 30

BOLOGNA 26

AREZZO 21

RES ROMA 18

FREEDOM 17

PAVIA 16

SAN MARINO 15

TAVAGNACCO 12

RAVENNA 3