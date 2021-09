Sotto il diluvio Parma e Pisa hanno pareggiato 1-1. Per la squadra toscana, dunque, è arrivato un pareggio dopo 5 vittorie consecutive. E si può anche dire che ai punti avrebbe meritato di più il Parma, per le occasioni create.

In vantaggio comunque ci vanno gli ospiti con Lorenzo Lucca, al quinto centro stagionale, abile a correggere in rete, sul secondo palo, un assist preciso di Birindelli. Il pari del Parma nella ripresa con Del Prato che anticipa Birindelli su un assist molto bello di Mihaila. Nicolas salva in un paio di circostanze la porta del Pisa. Il pari è scritto, finisce 1-1. Il Parma riscatta parzialmente le due sconfitte consecutive con Cremonese e Ternana.

Nell’altra partita del pomeriggio stesso risultato di 1-1 fra Perugia e Alessandria. Risultato deciso già nel primo tempo con il vantaggio perugino con De Luca pronto a sfruttare un clamoroso errore di Di Gennaro e l’immediato pareggio dei piemontesi con Prestia, di testa su azione d’angolo.

Questa sera in programma due partite alle ore ore 20,30: Vicenza-Cremonese e Ternana-Spal.