Il Tribunale federale nazionale, dopo l’udienza di questa mattina, ha sanzionato la Reggina con tre punti di penalizzazione in classifica, inibendo anche per tre mesi

Paolo Castaldi, ad e legale rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti.

Il club calabrese, quindi, in Serie B passa da 49 a 46 punti per una penalizzazione che arriva in relazione al mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2023, delle

ritenute Irpef e degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Il Tfn inoltre “dispone la trasmissione degli atti relativi al procedimento alla Procura

Federale per ulteriori approfondimenti”.

LA NOTA DELLA REGGINA

La Reggina prende atto del dispositivo emanato in data odierna dal Tribunale Federale Nazionale presso la FIGC, con il quale sono state irrogate le penalizzazioni di un punto (deferimento n. 668) e di due punti (deferimento n. 669) a carico della stessa.

La Società – pur rilevando in termini positivi il fatto che, per la prima volta, il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato una sanzione inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 33.4. del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC – manifesta sin da ora la propria volontà di impugnare la decisione in questione (non appena saranno pubblicate le relative motivazioni) innanzi alla Corte Federale di Appello (nonché al Collegio di Garanzia dello Sport, al TAR Lazio ed al Consiglio di Stato, laddove fosse necessario).

La Società ritiene, infatti, di avere pieno titolo al proscioglimento in entrambi i deferimenti, avendo la stessa dovuto ottemperare alle preclusioni imposte dal Tribunale Fallimentare in relazione al pagamento dei contributi e degli emolumenti in questione, situazione perfettamente assimilabile a casi analoghi già decisi favorevolmente dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisioni nn. 18/2015, 1/2021 e 101/2021).

LA NUOVA CLASSIFICA

FROSINONE 67 PUNTI

GENAO 63

OGGI PROMOSSE IN A

BARI 57

SUDTIROL 52

CAGLIARI 48

PARMA 48

REGGINA 46

PISA 46

OGGI AI PLAY OFF

MODENA 43

PALERMO 43

TERNANA 43

ASCOLI 42

COMO 41

VENEZIA 39

CITTADELLA 37

COSENZA 37

PERUGIA 34

OGGI AL PLAY OUT

SPAL 33

BRESCIA 32

BENEVENTO 30

OGGI IN SERIE C