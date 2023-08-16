E’ iniziata oggi pomeriggio la prevendita dei biglietti per assistere a Ternana-Sampdoria, esordio di Serie BKT 2023/24, in programma sabato 19 agosto alle 20.30 allo stadio Liberati. Si entra dunque in clima campionato.
I biglietti sono disponibili online al sito http://www.vivaticket.com e presso le rivendite ufficiali VivaTicket.
I residenti nella regione Liguria potranno acquistare esclusivamente i tagliandi del settore ospiti (curva ovest) e solo se in possesso di fidelity card della Sampdoria.
SETTORI APERTI E PREZZI
DISTINTI B PARTERRE E DISTINTI B 2^ LIVELLO
INTERO € 18,00
RIDOTTO PERSONE CON DISABILITA’ (80-99%) E OVER 65 € 14,00
BABY (da 0 a 5 anni) € 2,00
KID (da 6 a 12 anni non compiuti) € 5,00
DISTINTI A PARTERRE E DISTINTI A 2^ LIVELLO
INTERO € 18,00
RIDOTTO PERSONE CON DISABILITA’ (80-99%) E OVER 65 € 14,00
BABY (da 0 a 5 anni) € 2,00
KID (da 6 a 12 anni non compiuti) € 5,00
TRIBUNA B CENTRALE
INTERO € 30,00
RIDOTTO PERSONE CON DISABILITA’ (80-99%) E OVER 65 € 20,00
BABY (da 0 a 5 anni) € 2,00
KID (da 6 a 12 anni non compiuti) € 5,00
CURVA OVEST (SETTORE OSPITI) SOLO PARTERRE E 1° LIVELLO
PREZZO UNICO € 13,00 + € 1,50 di prevendita
CURVA NORD PARTERRE – CURVA NORD 1^ LIVELLO – CURVA NORD 2^ LIVELLO – NORD TRIBUNETTA
INTERO € 13,00
RIDOTTO PERSONE CON DISABILITA’ E OVER 65 € 10,00
BABY (da 0 a 5 anni) € 2,00
KID (da 6 a 12 anni non compiuti) € 5,00
CURVA EST VICIANI PARTERRE – CURVA EST VICIANI 1^ LIVELLO – CURVA EST VICIANI 2^ LIVELLO – EST VICIANI TRIBUNETTA
INTERO € 13,00
RIDOTTO PERSONE CON DISABILITA’ E OVER 65 € 10,00
BABY (da 0 a 5 anni) € 2,00
KID (da 6 a 12 anni non compiuti) € 5,00
CURVA SUD PARTERRE – CURVA SUD 1^ LIVELLO – CURVA SUD 2^ LIVELLO – SUD TRIBUNETTA
INTERO € 13,00
RIDOTTO PERSONE CON DISABILITA’ E OVER 65 € 10,00
BABY (da 0 a 5 anni) € 2,00
KID (da 6 a 12 anni non compiuti) € 5,00