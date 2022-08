Apprensione a Parrano per la scomparsa di un anziano.

Se ne stava tranquillamente a guardare la tv con la moglie Pasquale Baciarello, 84 anni, quando è andato in bagno.

La donna, sapendo che il marito non gode di una buona salute, sentendo dei rumori è andata a cercarlo accorgendosi che era uscito dalla finestra. Uscita di casa lo ha trovato nelle immediate vicinanze dell’abitazione in Largo Cavalieri Vittorio Veneto, ma l’anziano non ne ha voluto sapere di tornare. sapere.

A quel punto la moglie ha dato avvisato il figlio attivando anche Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri.