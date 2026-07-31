Torna VinOtricolando, la festa del vino di Otricoli organizzata dalla Pro Loco di Otricoli e Poggio di Otricoli sino al 2 agosto 2026, il centro storico medievale del paese a confine col Lazio si trasforma in un unico grande racconto enogastronomico e culturale.

Cinque gli ingredienti che da sempre compongono l’identità della manifestazione: il vino, protagonista assoluto grazie alle cantine che aprono le loro porte al pubblico; la musica dal vivo, che anima vicoli e piazze con generi e sonorità diverse ogni sera; il cibo della tradizione, tra i punti ristoro della Pro Loco e i produttori locali; le mostre d’arte, allestite nelle cantine storiche riaperte per l’occasione; e i mercatini dell’artigianato, che animano le vie con creazioni fatte a mano.

Un mosaico di esperienze che ogni anno richiama visitatori da tutta la regione e non solo, confermando VinOtricolando come una delle manifestazioni enogastronomiche più sentite tra Umbria e Lazio.

L’evento apre le porte alle 19:30, con la musica dal vivo che prende avvio alle 20:30 in diversi punti del centro storico.

Il vino e le cantine: dal locale al nazionale

Anche nell’edizione 2026 VinOtricolando conferma la sua identità di festa del vino a tutto tondo: sono ventiquattro le cantine partecipanti, un numero che intreccia le etichette del territorio con alcune tra le più note realtà vitivinicole italiane.

Dalle cantine a kmZERO: Otricolaia, La Madeleine, Santo Iolo e Agricola Grifoni.

A quelle del territorio: Agricola Belei, Cantine Pizzogallo, Azienda Agricola Cerasi, Azienda Agricola Mara Olivieri, Cantina La Veneranda, Cantina Raparelli, Cantina Stentella, Cantina Violati, Cantine Capitani, Fattoria Lucciano, Gianni Moscardini, Le Crete, Le Poggette, Podere Lucagnolo, Tenuta Cavalier Mazzocchi e Tenuta Placidi.

Fino a quelle che arrivano da tutt’Italia: Vini Centanni dalle Marche, Antica Hirpinia dall’Irpinia campana, Danilo Vettoretti 1902 da Valdobbiadene e Vini Montresor – Cantine Giacomo Montresor da Verona.

La musica e gli spettacoli dal vivo per le piazze e le vie

Il programma live intreccia sonorità diverse lungo tutte e tre le serate: dal folk delle band acustiche al calore vintage del rock’n’roll, dalle chitarre elettriche ai dj set che chiudono ogni serata con ritmi elettronici.

Con gruppi quali The Rockabelli, Io e I Gomma Gommas e Gli Armonici Distratti, ogni artista trova spazio in un punto diverso del centro storico, trasformando le vie di Otricoli in un unico grande palco diffuso – con venerdì e sabato notte: DJSet.

Quest’anno il programma si arricchisce di due presenze itineranti pensate per sorprendere il pubblico lungo le vie del paese, per tutte e tre le serate della manifestazione: Circus Karakasciò porta tra piazze e vicoli del centro storico una carovana di artisti provenienti dal mondo del teatro e del circo, con spettacoli itineranti pensati per un pubblico di tutte le età; Bombelaya Entertainment arricchisce le serate con uno spettacolo itinerante curato nei minimi dettagli, dalla scenografia al lighting design, pronto a comparire nei punti più suggestivi del paese.

Il cibo della tradizione (e non solo)

Il territorio si racconta anche a tavola.

Lungo le vie del centro storico, gli angoli del gusto propongono i sapori simbolo della tradizione locale: il fallone, cotto nei due forni medievali; i manfricoli; i fagioli con le cotiche; gli arrosticini e le salsicce; i fritti misti, tra cartocci di verdure pastellate, patate twister e fiori di zucca; fino ai bomboloni e al cocomero di via Rosella.

Ad arricchire l’offerta gastronomica sono undici produttori locali: l’Associazione Culturale Ocriculum, con il mulsum e i dolci di ispirazione romana (treccine all’anice, ciambelline al vino, libum, datteri e noci); il Centro Sociale L’Incontro, con i supplì; Le Delizie del Borgo, con le sue crostate; la Trattoria Nerafera, con cartocci e panzerotti; Diluvio Formaggi e Mielita, quest’ultima con i mieli di Sabrina Monaco; l’Agriturismo Km 64, con il tagliere di salumi; Fattoria Lucciano, con formaggi e nocciole; La Fescennina Sciardiglia, con cioccolato e torroni; Tenuta San Savino delle Rocchette, con succhi, marmellate e biscotti; la Macelleria Del Borgo E.M.A., con bombette e spiedini; la Pizzeria da Max, con la pizza bianca alla porchetta.

All’interno di questo viaggio del gusto, il progetto GAL Ternano – promosso dal Comune di Otricoli – “Trame di Vino” presenterà lo stand “Di dolce in vino” con assaggi gratuiti di dolci della tradizione che si gustano col vino: tozzetti, ciambelline e tante tante altre tentazioni.

Le mostre d’arte nelle cantine riaperte

Per tutta la durata della manifestazione, alcune cantine storiche del paese riaprono le proprie porte per ospitare mostre ed esposizioni d’arte, affiancando al percorso enogastronomico un itinerario visivo e culturale.

Tra gli artisti presenti: Carla Vaccarelli con «500 in ceramica», Marco Marciani con «Dalla Terra alla Luce», Joanna Pajak con «Il Segno e la Forma», Francesco Urbanetti con «Malaga – Sotto il cielo di Picasso», Maurizio Fioretti con «Nuovi Movimenti», Libera Ceccarelli con «Testimonianze di viaggi», oltre a Piero Mariani e a Sergio Riucci, ceramista nato a Civita Castellana. Spazio anche a «Un arazzo che racconta la pace», realizzato dalle donne di Otricoli, e a «Volti e scorci di Otricoli», la mostra fotografica firmata dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado «G. Leopardi».

I mercatini

Le vie del centro storico si animano inoltre con i mercatini dell’artigianato: diciannove realtà tra creazioni artistiche, lavorazioni tessili e oggettistica, a cura di Achille Accettone (Ceramiche – Raku), Alessia (Il Gomitolo Creativo), Stefania Grifoni (G.A.S. Creations), Anna Maria Coffari (La Bottega di Asme), Sonia Castellani (Creo Lana), Loredana Malatesta (Le Creazioni di Lory), Alessandra Franci (Coccocreando), Barbara Bernardi (Le Gioie di Adelina), Noemi Vittori (Noa_The_Oracle), Piero, l’artigiano del legno, Loredana Cantoni (Lorcan, pirografia), Marco Castellani (La Bottega dei Pruppietti), Valentina Paoloni (Le Creazioni di Vale), Cinzia Cantoni (Le Creazioni di Cindy), Maria Elisa Bussotti (Candele), Gaia (Candle Paradise), AD Bag and Wallet, Jessica (Creazioni come d’incanto) e Rossini Corena (Lory and Made).

L’ospite 2026: Camilla Masini

Quest’anno VinOtricolando accoglie come ospite la travel content creator Camilla Masini (@itscamillamasini), che seguirà la manifestazione raccontandola attraverso i propri canali social e portando VinOtricolando e il paese di Otricoli all’attenzione di un pubblico più ampio di appassionati di viaggio ed enogastronomia.

Novità 2026: il servizio navetta gratuito

Per facilitare gli spostamenti e ridurre il traffico nel centro storico, per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un servizio navetta completamente gratuito, con partenza ogni 10 minuti dalle 20:00 all’01:00. Il servizio collega il parcheggio dell’Area Archeologica (Bar Il Casottino) con la fermata Madonnella, situata a pochi passi dal centro storico di Otricoli.

Il progetto Terre di Otricoli

VinOtricolando è promosso anche attraverso Terre di Otricoli, il progetto di marketing territoriale e digitalizzazione turistica del Comune di Otricoli nato nell’ambito del PNRR – Missione 1 Componente 3, «La Porta dell’Umbria: Conoscere e Fare tra Passato e Futuro».

Il programma musicale

Venerdì 31 luglio

I Wood & Steel, Caterina & The Railways e Dharma si esibiranno dalle 20:30, seguiti alle 21:30 da The Rockabelli, che si presenteranno in una formazione speciale arricchita da sax e tromba. La serata si chiuderà alle 23:00 con il DJ set di Ivan Cap.

Sabato 1 agosto

Dalle 20:30 si alterneranno 3some, Ukus in Fabula, Io e i Gomma Gommas e l’arpa folk di Patrizia Rossi. Alle 23:00 il duo Fialla & Meme Racs unirà musica elettronica e percussioni dal vivo per il DJ set conclusivo.

Domenica 2 agosto

La serata finale, dalle 20:30, vedrà protagonisti Gli Armonici Distratti, I Bartender, Like a Dog e Stefano Rosa, per un chiusura all’insegna della musica dal vivo.