Impegno ad alto coefficiente di difficoltà per la Ternana che dalle 15 se la dovrà vedere con il Sud Tirol di Pier paolo Bisoli che ha cambiato pelle alla squadra da quando è arrivato a sostituire Greco. Formazione agguerrita, come tutte le squadre allenate da Bisoli, compatta, aggressiva, tutte caratteristiche che rendono la vita dura alle formazioni avversarie. Dopo 5 vittorie e 7 pareggi consecutivi nell’ultimo turno ha trovato disco rosso a Genova ma anche in Liguria ha lottato alla pari con la formazione di Gilardino molto più tecnica. Sul fronte rossoverde, come dichiarato in conferenza stampa, Andreazzoli si attende dei miglioramenti anche se le condizioni meteo avverse non gli hanno permesso di svolgere quel lavoro che avrebbe voluto per migliorare alcuni principi di gioco.

Dubbi di formazione sia per Andreazzoli che per Bisoli; il primo deve rinunciare a Favilli e Capanni, il primo infortunato alla caviglia e il secondo febbricitante, oltre a Caputo e Donnarumma, ed ha fatto intendere che rispetto alla formazione scesa in campo contro il Cagliari potrebbe esserci qualche novità. In quale reparto? Difficile intuirlo ma forse un cambio in difesa ed uno a centrocampo mentre in avanti sembra scontata la conferma di Pettinari, Falletti e Partipilo. In difesa Diakitè potrebbe contendere la maglia a Ghiringhelli ma attenzione a Defendi che potrebbe avere qualche canches. Da valutare, poi, le condizioni di Sorensen che ha accusato un problemino al ginocchio sul finale del match con il Cagliari. Probabile formazione, quindi, con Iannarilli; Diakitè, Sorensen ( Bogdan ), Mantovani, Corrado; Agazzi( Coulibaly ), Di Tacchio, Palumbo; Falletti; Partipilo, Pettinari. da segnalare che sia Partipilo che Di Tacchio dovranno fare attenzione al cartellino giallo visto che sono in diffida.

Dubbi, come detto, anche sulla formazione dei bolzanini visto che Bisoli ha recuperato sia Curto che Carretta ma che dovrebbero far parte dei panchinari.

Incerto anche il modulo anche se i risultati migliori li ha ottenuti con il 4-4-2 e alla luce di tutto ciò potrebbe schierare il seguente undici. Poluzzi; De Col, Zaro, Masiello, Davi; Siega, Tait, Nicolussi Caviglia, Rover; Mazzocchi, Odogwu. Tra i ballottaggi in casa dei locali c’è quello tra Mazzocchi e Casiraghi e se dovesse essere impiegato quest’ultimo il Sud Tirol potrebbe schierarsi con il 4-4-1-1.

Ad arbitrare il match sarà Marcenaro di Genova, quattro precedenti con la Ternana di cui 2 almeno da dimenticare per gli errori commessi, che sarà assistito da Vono di Soverato, Politi di Lecce con Perenzoni, quarto uomo. Al Var opererà Piccinini mentre all’Avar Muto.