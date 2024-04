È attiva la prevendita dei biglietti per Ternana-Ascoli di sabato 27 aprile alle 14.00. I tagliandi sono disponibili nelle ricevitorie VivaTicket ed online collegandosi al sito https://www.vivaticket.com/it.

I botteghini dello stadio saranno aperti il giorno della partita dalle ore 9.00.

La società rossoverde ricorda che “su determina dell’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Marche è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Ascoli Calcio 1898 F.C. in data antecedente al 17 aprile 2024″.

PROMO RISERVATE AI TITOLARI DELLA CARD “CLUB 1925”

In occasione della gra con l’Ascoli la società rossoverde lancia una promozione riservata ai tifosi titolari della card Club 1925.

La tariffa ridotta Club 1925 darà diritto ad accedere in tutte le curve (Est-Viciani, Nord e Sud), ai Distinti A e B ed in Tribuna B, a 5 euro.

La promo sarà attivabile esclusivamente online inserendo sul portale di VivaTicket il codice coupon personale che ogni titolare della card Club 1925 riceverà su Noi Ternana a partire da oggi (se già iscritti il codice rimane lo stesso).

La promozione sarà accessibile anche a tutti i tifosi che attiveranno la card Club 1925 a partire da oggi, prima di effettuare l’acquisto del biglietto.

Inoltre, se si è possessori di abbonamento per la stagione corrente e contestualmente sottoscrittori della card Club 1925 si ha diritto ad un biglietto omaggio per qualsiasi settore disponibile.

Scarica gratuitamente Noi Ternana, l’app ufficiale delle Fere: https://ternana-api. thefutureapp.io/app