Domenica 3 settembre 2023 si disputerà, allo stadio “Libero Liberati” di Terni, la partita di calcio “Ternana-Bari” valevole per il campionato di serie B.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 30 del 31 agosto 2023, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Terni che, dall’esame dei profili di rischio connessi all’incontro di calcio “Ternana-Bari”, è emerso il concreto pericolo di turbative in ragione della accesa rivalità tra le opposte tifoserie che, in occasione dell’ultimo incontro del 19 marzo 2023, aveva generato situazioni di criticità per l’Ordine e Sicurezza pubblica.

In mattinata, il Prefetto di Terni Giovanni Bruno, preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore, ha, quindi, adottato il provvedimento con il quale, in vista dell’incontro di calcio di domenica, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Puglia.

VIDEO INCIDENTI DOPO TERNANA-BARI DEL 19 MARZO