Prima la presentazione delle maglie e poi la conclusione della trattativa che porta in rossoverde il difensore del Teramo, Salim Diakite. Dopo settimane di trattative il difensore è della Ternana, a titolo definitivo, mentre in Abruzzo va il portiere Andrea Tozzo e sempre a titolo definitivo.

Il difensore franco-maliano ha giocato nell’Olympia Agnonese, girone F della serie D, per poi passare al Teramo con la cui maglia ha disputato 26 partite.

Con l’arrivo di Diakitè la Ternana ha completato l’organico per quanto riguarda i difensori centrali, Boben, Sorensen e Kontek Over e Diakitè Under. Da segnalare che il nuovo arrivato può giocare anche difensore esterno basso di destra.