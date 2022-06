Festa grande nel pomeriggio e in serata per ricordare l’evento sportivo più importante, insieme alla conquista del titolo mondiale di Libero Liberati, che ha caratterizzato la storia sportiva dei ternani ovvero la prima promozione in serie A della Ternana.

Era il 18 giugno del 1972 quando la società presieduta da Giorgio Taddei e la squadra di Corrado Viciani battendo al Liberati il Novara per 3-1 conquistarono la massima serie, la prima squadra in Umbria a centrare il prestigioso obiettivo e con un ruolino davvero entusiasmante che la portarono a chiudere il campionato davanti a squadre blasonate come Lazio, Palermo, Brescia, Catania e Perugia.

E nel pomeriggio a far festa e a ricordare i momenti più significativi ci saranno anche diversi giocatori di quella squadra ossia il capitano Marinai, Valle, Zeli, Migliorini, Marchetti, Fabri, Quirini. Nel corso dell’evento odierno che inizierà alle ore 18 al Liberati verranno anche svelate le maglie che indosseranno i calciatori rossoverdi nella prossima stagione agonistica. Da segnalare che la prima maglia riporterà un rimando proprio a quella data fatidica del 18 giugno del 1972.

E in serata, poi, all’Anfiteatro Fausto Roccarossoverde proporrà una festa animata dagli Altoforno con la presenza dei giocatori di quell’impresa con tante foto e video raccolti negli anni da Marco Barcarotti. Ci sarà, poi, l’esibizione di Stefano Di Majo oltre alle interviste ai giocatori curate da Michele Rito Liposi.