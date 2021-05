Non vorremmo essere nei panni di Luca Leone che dopo i successi stagionali deve iniziare a concretizzare quelle trattative impostate per rinforzare la squadra. E non sarà facile soprattutto dire a tanti di coloro che facevano parte della rosa della scorsa stagione che non rientrano più nei piani tecnici.

” Non ci dormo la notte-ha detto Leone alla presentazione del libro “ La Ternana dei record “ – per il pensiero che ho di dire a ragazzi straordinari che non rientrano nei piani tecnici della prossima stagione”.

C’è, però, da adeguare l’organico ad un campionato di serie B e da formare una rosa che rispetti la lista over, 18 elementi, più due bandiere, mentre numero illimitato per gli Under.

Ci sono, poi, tra le altre trattative da risolvere le tre situazioni di prestito con diritto di riscatto per Raicevic e Boben e il prestito con diritto di riscatto e controriscatto per Palumbo. E a proposito del centrocampista napoletano conosciamo da sempre la volontà della Ternana del suo acquisto definitivo e quest’anno sembra proprio che possa riuscirci. Da Genova, infatti, arrivano le indiscrezi9ni secondo le quali la Sampdoria non sarebbe intenzionata ad esercitare il controriscatto per cui aumentano le possibilità di rivedere Antonio Palumbo con la maglia rossoverde anche in serie B. Sarebbe davvero un bel colpo per le Fere. Per quanto riguarda i riscatti di Boben e Raicevic la situazione è completamente diversa perché i due dopo il 30 giugno , con il Livorno retrocesso in serie D, si svincoleranno d’ufficio e la Ternana potrebbe riconsiderare il loro tesseramento con un riconoscimento economico alla società toscana.

Per quanto riguarda gli altri movimenti sempre attuale l’interessamento per Ghiringhelli del Cittadella con la Ternana che è in vantaggio rispetto alla Cremonese anch’essa interessata alle prestazioni del difensore di destra. E potrebbe essere proprio Ghiringhelli il primo acquisto da ufficializzare per le fere.

Trattativa in piedi anche per il portiere Nicolas Andrade che nella stagione passata ha giocato nella Reggina.