Tre partite di campionato ed una di play off è il curriculum con la Ternana del direttore di gara di domenica prossima del match con la Spal che si disputerà al Liberati alle 20,30.

Si tratta di Matteo Marcenaro, anche lui come Serra al primo anno di Can, ed è un fischietto che non ha riservato alle Fere grosse soddisfazioni. Nelle 4 partite dirette ai rossoverdi, infatti, una vittoria ed 1 pareggio e ben 2 sconfitte. Vediamo, nell’ordine i risultati conseguiti:

FeralpiSalò-Ternana ( 2019-20 ) 3-2, direzione di gara insufficiente con gravi errori a danno dei rossoverdi, Ternana-casertana ( 2019-20 ) 0-1 e Catania-Ternana (2020-21 ) 1-3 e Ternana Catania, gara play off, 1-1. Marcenaro ha finora diretto 3 gare in Serie B con 2 vittorie interne ed 1 esterna.

Ad assisterlo al Liberati ci saranno Stefano Alassio di Imperia e Gaetano Massara di Reggio Calabria, con Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa che sarà il quarto uomo. Al var lavoreranno Federico Dionisi di Aquila e Stefano Liberti di Pisa.