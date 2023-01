Non solo Favilli ma anche Partipilo è stato fermato dal giudice sportivo. Entrambi salteranno la difficile trasferta di Reggio Calabria. Favilli era stato ammonito al 25° del secondo tempo della gara con l’Ascoli per un fallo su Simic mentre ci era sfuggita nella web cronaca l’ammonizione a Partipilo per proteste, immaginiamo al 34° del secondo tempo quando è stato spinto in area da Falasco, spinta giudicata “regolare” dall’arbitro. Entrambi diffidati, sono stati squalificati per una giornata. Il giudice sportivo ha irrogato un’ammenda di mille euro alla società per il lancio di un fumogeno nel recinto di gioco nella circostanza del gol segnato da Palumbo. Alla stessa società rossoverde è stato addebitato l’ingiustificato ritardo dell’inizio della gara con l’Ascoli di circa 5 minuti, la quale cosa è stata punita con 2.500 euro di ammenda. Alla Reggina mancherà Menez, diffidato, è stato ammonito nella gara con la Spal e squalificato anche lui per una giornata.

