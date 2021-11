Notizie non rassicuranti per Marco Capuano, il difensore centrale che è uscito anzitempo dal terreno del Liberati nel match contro il Como. Per Capuano la Ternana ha emesso il comunicato sulla problematica riportata e trattasi di una lesione di secondo grado all’adduttore della coscia destra, riportata in uno scontro di gioco. Quindi, niente Alessandria per lui e cure fisioterapiche. Un bel problema, purtroppo, per Lucarelli, visto che Capuano aveva dato più solidità alla difesa. Accanto a Sorensen, quindi, Lucarelli dovrà scegliere un altro centrale tra Boben, Kontek e Celli, con il primo nettamente favorito.

Dopo una notizia non certo buona per i colori rossoverdi ce n’è una, invece, che riapre la possibilità della convocazione per Ilias Koutsoupias rientrato ad allenarsi ieri con il gruppo.

Lucarelli nel primo pomeriggio farà effettuare l’allenamento al Taddei per poi trasferirsi in Toscana per trascorrere la vigilia della partita con l’Alessandria in terra piemontese, compagine attualmente a 8 punti in graduatoria contro i 13 della Ternana.