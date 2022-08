Lavori di ristrutturazione in corso alla piscina di viale Trieste a Terni.

Come ci dice uno dei gestori, Fabrizio Rossi, “si sta riqualificando il controsoffitto e si stanno mettendo in sicurezza le travi che sostengono il tetto e il controsoffitto”.

Si tratta di lavori straordinari che sarebbero dovuti essere a carico dell’Ente proprietario, la provincia di Terni e che invece sta facendo l’ATI che gestisce la struttura in cambio di un allungamento del contratto di gestione. L’Associazione Temporanea d’Impresa è costituita dalle società Aquasport, Italica e Blu Water (la prima è di Terni, le altre due sono di Roma).

Le piscine in generale e anche questa di viale Trieste hanno vissuto due anni fra aperture a singhiozzo, limitazioni e scarsa affluenza a causa del diffondersi della pandemia e, negli ultimi mesi, sono alle prese con un’altra emergenza, quella del rincaro stratosferico della bolletta dell’energia elettrica.

Dunque la situazione non è facile ma si va avanti. “La piscina ci verrà riconsegnata al termine dei lavori, entro il mese di settembre – dice Fabrizio Rossi – contiamo di riaprire l’attività al massimo i primi di ottobre però già dai primi del mese di settembre saremo attivi con la segreteria per le prenotazioni e per le preiscrizioni dell’attività, non salteremo sicuramente i primi mesi della stagione sportiva”.

Fabrizio Rossi con la sua società la Aquasport, ha gestito in 20 anni, 25 impianti natatori in 7 regioni italiane, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo e Sicilia. Attualmente gestisce piscine e acqua park in Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio.

Attualmente è impegnato anche in un Project-Financing, molto importante, per la riqualificazione di una piscina con parco acquatico nel bolognese.