Al via la 6^ edizione di Wonder Umbria il Motogiro dei Borghi più belli d’Italia, che torna dopo lo sosta obbligata dalla pandemia lo scorso anno.

85 i partecipanti da tutta Italia (tranne la Sicilia) e anche dall’estero, dagli Stati Uniti, dall’Inghilterra, dalla Francia: “hanno avuto tante difficoltà – dice l’organizzatrice della manifestazione Sandra Bonafede – però sono riusciti ad arrivare”.

Come base logistica è stata scelta Piediluco dove i partecipanti al Moto Giro si ritroveranno ogni sera al ritorno della Tappa.

Sono 4, in totale, le tappe di Wonder Umbria.

Si comincia il 2 settembre con partenza da Arrone, poi la Valnerina, Castelluccio di Norcia, Visso, Rasiglia, Spoleto, Montefranco.

Il 3 settembre: partenza da Piediluco per raggiungere San Gemini e poi Massa Martana, Acquasparta, Assisi , Spello, Campello e le Fonti del Clitunno, Spoleto, Fiorenzuola.

Il 4 settembre: da Piediluco a Lugnano in Teverina, Todi, Civitella del Lago, quindi Orvieto, Lago Trasimeno, Passignano, Castiglion del Lago.

Il 5 settembre l’ultima tappa , da Piediluco all’amerino, sosta a Penna in Teverina e ritorno a Piediluco.

I motogirini visiteranno tutti e 28 i borghi umbri aderenti ai Borghi più belli d’Italia. “Con l’associazione Borghi più belli d’Italia – aggiunge la Bonafede – collaboriamo da 6 edizioni e per noi è un fiore all’occhiello. Nei vari Borghi ci sarà l’accoglienza dei partecipanti e ci saranno visite guidate.”

Si farà anche la 7^ edizione, l’anno prossimo: “sicuramente perché abbiamo già 50 iscritti per il 2022, coloro che, per motivi lavorativi, hanno dovuto rinunciare a venire ma hanno lasciato la prenotazione per il prossimo anno.”

“E’ stata un’edizione molto faticata – conclude Sandra Bonafede – perché abbiamo dovuto cambiare la data 4 volte però, alla fine, la soddisfazione è che sono arrivati tutti.”

La presentazione è avvenuta oggi pomeriggio con le moto rombanti ,in vetrina, in piazza della Repubblica, poi, al calar del sole, tutti a Piediluco.

