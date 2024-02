Dal fronte del centrodestra insieme alla cautela sulle annunciate dimissioni del sindaco Bandecchi. Al contempo si auspica che le dimissioni vengano confermate.

FORZA ITALIA

“Il Coordinamento comunale e provinciale di Forza Italia ha appreso con malcelato stupore l’ennesima uscita pirotecnica del sindaco di Terni con la quale annuncia le proprie dimissioni. Che dire? L’augurio è che Bandecchi dia corso a quanto sostenuto formalizzando davvero la decisione presa e che quindi quanto comunicato non sia l’ennesima ‘boutade’ alla quale il sindaco purtroppo ci ha abituato sin dal giorno del suo insediamento. Terni è una città che merita rispetto, non può continuare ad essere il passatempo di un signore che pare abbia praticato il ruolo di primo cittadino solo per hobby. Forza Italia è pronta ad impegnarsi, mediante proposte e soluzioni serie, allo scopo di costruire un’alternativa politica credibile per il futuro della città, di certo starà ben lontana da giochi di piccolo cabotaggio come definire ‘asini’ i consiglieri uscenti o magari aver a che fare con finte fughe in avanti. Terni merita un’esperienza amministrativa che sia davvero compatibile con le sue necessità e il proprio potenziale.”

FRATELLI D’ITALIA

“Le dimissioni annunciate dal sindaco Bandecchi aggiungono, se ce ne fosse bisogno, un altro macigno sulla credibilità del primo cittadino confermando come la città rappresenti solo una casella di un gioco più grande dove si scontrano interessi che nulla hanno a che fare con le istituzioni e il rispetto di chi è chiamato a rappresentarle”. Come Fratelli d’Italia non ne restiamo stupiti. Continueremo a lavorare coerentemente così come abbiamo fatto in questi mesi, affinché si arrivi presto a voltare pagina per riportare Terni fuori dal tunnel di demagogia e discredito in cui è stata trascinata da questa sciagurata stagione”.

LEGA