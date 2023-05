Il 27 dicembre 2022 con Decreto del Presidente della Repubblica, il primo luogotenente dell’esercito Fabio Gigli è stato insignito, dal Capo dello Stato, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”. Il Diploma gli verrà verrà consegnato dal Prefetto di Terni Giovanni Bruno durante la Cerimonia del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana 2023 insieme ad altri insigniti.

Il Primo Luogotenente Fabio Gigli è nato a Terni il 1 febbraio 1971, si è arruolato il 10 luglio 1990.

Effettivo presso il Presso il Polo di Mantenimento delle Armi Leggere di Terni (Ex Fabbrica d’Armi). Primo collaboratore del Direttore, oltre a ricoprire gli incarichi di Sottufficiale di Corpo e Capo Segreteria del Direttore, coordina, in sinergica collaborazione con le istituzioni locali, tutte le attività di cerimonia che a vario titolo si svolgono a Terni. Gigli è molto attivo nel volontariato attraverso l’Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana Sezione di Terni.

Durante la sua carriera militare ha prestato servizio presso il: 92° Battaglione Fanteria “Basilicata” in Foligno; 92° Reggimento Fanteria “Basilicata” in Foligno;

3° Reggimento Trasmissioni in Roma; Comando Aviazione dell’Esercito in Viterbo; Polo di Mantenimento delle Armi Leggere in Terni.

Si fregia inoltre delle seguenti onorificenze: Cavaliere dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”; Croce d’Oro per anzianità di servizio Militare; Croce d’Argento per anzianità di servizio Militare; Benemerenza d’Argento del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Nel corso della sua carriera ha partecipato in attività con il Reparto Elicotteri per operazioni speciali.