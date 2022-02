Disposta dal Questore di Terni, Bruno Failla, l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in occasione della festa del Santo Patrono.

Pattuglie della Squadra Volante e della Squadra Mobile, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, monitoreranno sia il centro che la periferia di Terni, per garantire che questi giorni, che vedranno un maggior afflusso di visitatori in città, si svolgano in completa sicurezza.

Ieri, l’attività di prevenzione e contrasto ha riguardato anche vocabolo Staino, l’area dove ogni anno si posiziona il luna park.

I controlli verranno ripetuti anche nei prossimi giorni in ogni zona dove è prevista una maggiore concentrazione di persone come viale Trento per la Fiera di San Valentino.