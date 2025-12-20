Grande successo per l’ open day paralimpico Cip\Inail che si è svolto mercoledì 17 dicembre alle Piscine dello Stadio di Terni.

L’iniziativa, organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico Umbria, nell’ambito dell’accordo quadro nazionale Cip\Inail, ha visto la partecipazione di molte persone seguite dall’Inail dopo un infortunio sul lavoro. Queste persone sono state condotte attraverso un percorso multidisciplinare finalizzato all’avviamento e la promozione nelle discipline sportive del nuoto, bocce, tiro con l’arco, apnea sportiva e calcio balilla, attraverso la guida esperta di tecnici paralimpici.

“Si tratta del quarto ed ultimo evento dell’anno nell’ambito di questo importante accordo quadro – spiega Marco Peciarolo, presidente del Cip Umbria – Un evento multidisciplinare particolare per promuovere l’inclusione e per far conoscere e provare i diversi sport a tutti e perché no, poter diventare degli atleti”.

Presenti all’open day Corrado Montecaggi, campione mondiale di calcio balilla paralimpico, Fabrizio Pagani, atleta paralimpico di apnea, Marco Fuselli, tecnico Fitarco, Carlo Galeazzi e Giada Giacomini, allenatori e istruttori Fisdir per la disciplina natatoria, Umbro Brutti, delegato provinciale del Cip Umbria e presidente regionale della Federazione Italiana Bocce con Alfio Berrettoni, istruttore di bocce.

Con il presidente di Aimtes, Leandro Palomba, è iniziata una collaborazione tra il mondo dello sport e il mondo dell’assistenza allo sport attiva per chi pratica attività sportiva. “Avere vicino dei professionisti dello sport come quelli di Aimtes ci dà un supporto molto importante”, ha concluso Peciarolo.