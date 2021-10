Il Presidente di Meteo Centro Italia, Gianni Ferri Bontempi si è laureato la scorsa settimana col punteggio di 103 su 110 in Giurisprudenza presso l’Università “Sapienza” di Roma.

Bontempi ha discusso la tesi “La tutela dell’ambiente tra piani di settore e piani urbanistici”. Relatore il professor Alfredo Moliterni.

Presenti i famigliari, i genitori, la sorella, la nonna, la fidanzata Veronica e alcuni amici che lo hanno, subito dopo, festeggiato.

Gianni Ferri Bontempi è dottore in legge ma è ancora incerto sul suo futuro diviso com’è fra la passione per la giurisprudenza e quella per la meteorologia.

In proposito, domenica 24 ottobre, a Roma, al Caffè Nemorense (Parco Virgiliano), ore 11,30 , verrà presentato il libro “Clima in crisi – Una nuova socialità per la lotta al global warming” , scritto da Gianni Ferri Bontempi, Ugo Carlotto e Simonepietro Canese, per L’asino d’oro edizioni.

Insieme agli autori interverranno Gabriele Serafini (fondatore di Meteo Lazio, Tecnico Meteorologo), Elena Maturi (insegnante) e Ludovica Luciano (studentessa di scienze naturali presso la “Sapienza”).

Al neo dottore in legge , all’amico Gianni, i complimenti e le congratulazioni di Terni in Rete.