È grave in ospedale una donna di 31 anni, di origini albanesi che, questa mattina è caduta da una finestra di un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Sardegna, a Terni, in cui vive con il marito.

La donna era incinta e il bambino che portava in grembo, al nono mese, è morto. Vano il tentativo di salvargli la vita con un cesareo

Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un gesto volontario,