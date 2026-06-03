Polemiche ad Amelia per un commento di Dino Settimi, consigliere comunale che sostiene il sindaco Avio Proietti Scorsoni, in riferimento ad alcune tesi sull’immigrazione espresse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 2 giugno.

In particolare non è piaciuto a Settimi questo passaggio: “noi siamo il risultato di tante migrazioni e non ci dispiace affatto”.

IL COMMENTO DI SETTIMI

Avete capito chi ci rema contro? vorrei ricordare a sto signore….che quando hanno emigrato i nostri italiani….hanno portato rispetto, impegno e passione. Ecco perché ci stravedono a noi italiani!! Quelli che avete importato….fatti venire senza nessun controllo….hanno portato solo la delinquenza! Quindi la morale se la risparmiasse!

E quando dice “Alcuni episodi” io spero che sia l’alzaimer o qualcosa simile perché non senti neanche il telegiornale…per non renderti conto che situazione sta vivendo l’Italia

W l’Italia e W Giorgia Meloni 2027.

LE REAZIONI

Il gruppo consiliare del “Patto Avanti” di Amelia . “Ci aspettiamo ora una presa di distanza e un intervento da parte del Sindaco e della Giunta nei confronti di tali esternazioni che giudichiamo gravi e condanniamo apertamente”.

Il Movimento 5 Stelle di Amelia , dopo aver ricordato che la destra governa da 4 anni con risultati niente affatto lusinghieri sul fronte dell’immigrazione chiede a Settimi “tre cose semplici: ritiri immediatamente quelle parole, presenti scuse pubbliche al Presidente della Repubblica, ai cittadini di Amelia e alle famiglie colpite dall’Alzheimer; e valuti seriamente le proprie dimissioni dal Consiglio comunale.